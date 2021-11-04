РКН потребовал разблокировать в Instagram ролики с гимном России.

Ранее соцсеть сообщила, что исполнение гимна России нарушает авторские права производителя контента из Германии. О том, что Instagram заблокировал видео ГТРК «Алтай» ко Дню народного единства сообщалось накануне. В клипе звучал гимн России, исполненный представителями сибирских регионов. Однако модераторы Instagram посчитали музыку треком из немецкого сериала «Всё, что имеет значение». Зимой подобный конфликт был с платформой YouTube и тоже из-за гимна.