РКН потребовал разблокировать в Instagram ролики с гимном России.

Ранее соцсеть сообщила, что исполнение гимна России нарушает авторские права производителя контента из Германии. О том, что Instagram заблокировал видео ГТРК «Алтай» ко Дню народного единства сообщалось накануне. В клипе звучал гимн России, исполненный представителями сибирских регионов. Однако модераторы Instagram посчитали музыку треком из немецкого сериала «Всё, что имеет значение». Зимой подобный конфликт был с платформой YouTube и тоже из-за гимна.
2021-11-04T02:11:11+03:00
2021-11-04T02:11:15+03:00
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02:11, 04 ноября 2021
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