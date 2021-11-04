Москва не будет с понедельника продлевать нерабочие дни.

Как сказал мэр Москвы Сергей Собянин, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе стабилизировалась. Как следует из заявления губернатора МО Андрея Воробьева, не будет продлевать нерабочие дни и Московская область.
2021-11-04T02:10:01+03:00
2021-11-04T02:10:06+03:00
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02:10, 04 ноября 2021
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