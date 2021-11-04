Правительство разрешило силовикам проводить все закупки в закрытом порядке.

Таким образом, с 1 января свои покупки скроют Росгвардия, Федеральная служба охраны, Минобороны, Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки. Ранее эти ведомства засекречивали только закупки, необходимые для обеспечения нужд обороны и безопасности.
2021-11-04T02:09:04+03:00
2021-11-04T02:09:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 04 ноября 2021
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