Правительство разрешило силовикам проводить все закупки в закрытом порядке.

Таким образом, с 1 января свои покупки скроют Росгвардия, Федеральная служба охраны, Минобороны, Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки. Ранее эти ведомства засекречивали только закупки, необходимые для обеспечения нужд обороны и безопасности.