В 97-этажной башне «Федерация» в Москве-Сити киберпреступники обналичивают криптовалюту.

Как сообщает агентство Bloomberg, офисы в башне арендуют компании, которые могут быть связаны с хакерами. Согласно источникам агентства, сделки с подобными компаниями начинаются с общения в телеграм-чате. Затем сотрудник компании присылает договор обмена с указанной комиссией, трейдер заполняет его своими данными, и курьер от него беспрепятственно проходит в здание башни по заранее заказанному пропуску. При входе в офис компании курьер называет код, полученный трейдером в чате, сдает вещи в специальный шкафчик и получает деньги. По данным Bloomberg, за последние десятилетия в Москве-Сити арендовали офисы не менее 50 компаний, имеющих отношение к обмену и «отмыву» криптовалюты, а управляющая компания «Федерации» Aeon даже не знает, какие именно компании арендуют помещения.