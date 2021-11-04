Защита журналиста Ивана Сафронова направила в суды жалобу на следователя Александра Чабана.

Как рассказал изданию The Bell адвокат Дмитрий Талантов, полковник ФСБ грубо нарушает конституционное право обвиняемого на защиту. По словам Талантова, из-за действий Чабана ознакомление защиты с материалами дела практически парализовано. Следователь запретил адвокату делать выписки даже если это не касается вопросов гостайны. Как утверждает Талантов, Чабан не приходит на заседания суда по обжалованию этих действий и не представляет истребованные документы, в результате чего срок жалобы на его действия превышен почти в 11 раз. Адвокат также пожаловался, что Мосгорсуд в несколько раз нарушает сроки назначения апелляции по продлению ареста Сафронова. Жалоба направлена в Московский городской и Лефортовский районный суды Москвы. Иван Сафронов обвиняется в госизмене и уже больше года содержится под стражей.
2021-11-04T02:05:32+03:00
2021-11-04T02:05:37+03:00
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02:05, 04 ноября 2021
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