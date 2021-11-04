Обладателем Букеровской премии стал южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут.

Награду он получил за роман «Обещание». Букеровская премия учреждена в 1968 году, и вручается ежегодно автору любой страны мира за написанное и опубликованное на английском языке в Великобритании или Ирландии произведение.
2021-11-04T01:13:17+03:00
2021-11-04T01:13:22+03:00
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01:13, 04 ноября 2021
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