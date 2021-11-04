Столичное управление СК устанавливает авторов видео с «элементами однополого полового акта».

Об этом сообщает телеканал RTVI со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официального подтверждения этой информации нет. Как отмечает канал, с начала ноября в соцсетях активно распространяется ролик, на котором две девушки целуются на фоне кремлевской стены и Вечного огня в Александровском саду. Предположительно, видео было снять еще в 2018 году. Глава общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов назвал ролик провокацией и потребовал наказать девушек. В свою очередь, основатель признанного экстремистским «Мужского государства*» Владислав Поздняков отмечал, что «постил это видео еще пол года назад, но реакции от органов почему-то не последовало».

* "Мужское государство" - экстремистская организация, запрещённая в России.