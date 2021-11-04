Президент России Владимир Путин отправил в отставку прокурора Санкт— Петербурга Сергея Литвиненко.

Копия указа, датированного 1-м ноября, есть в распоряжении «Новой газеты». Ранее портал 47news.ru без указания источника сообщил, что 29 октября, перед уходом в отпуск Сергей Литвиненко устроил вечеринку для всех районных прокуроров города. Издание тогда предположило, что таким образом Литвиненко попрощался с подчиненными. По сведениям «Новой», Литвиненко просил об отставке еще в 2019 году, но его убедили дослужить до предельного возраста. 5 марта прокурору исполнилось 65 лет, но в Кремле не смогли сразу определиться с приемником. Сейчас, как стало известно «Новой», преемником Литвиненко называют его первого зама Виктора Мельника, однако никаких кадровых решений про нему еще не принято.