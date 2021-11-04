РЗН поручил своим территориальным органам сообщать о врачах-антипрививочниках.

Об этом сообщает издание «Медвестник» со ссылкой на письмо ведомства разосланное 1 ноября. Документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Сведения о гражданах и медиках, участвующих в антипрививочной кампании будут направлены в следственные органы и прокуратуру для привлечения нарушителей к ответственности по ст. УК о распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
2021-11-04T01:09:10+03:00
2021-11-04T01:09:15+03:00
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01:09, 04 ноября 2021
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