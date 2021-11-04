РЗН поручил своим территориальным органам сообщать о врачах-антипрививочниках.

Об этом сообщает издание «Медвестник» со ссылкой на письмо ведомства разосланное 1 ноября. Документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Сведения о гражданах и медиках, участвующих в антипрививочной кампании будут направлены в следственные органы и прокуратуру для привлечения нарушителей к ответственности по ст. УК о распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.