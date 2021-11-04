«Трансперенси Интернешнл»-Р»* и «Новая газета» просят АП проверить фигурантов т.н. «архива Пандоры».

Это один из крупнейших сливов по офшорам в истории, обнародованный Международным консорциумом журналистов-расследователей. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что обращение получено и рассматривается. В архиве фигурируют несколько депутатов ГД, членов СФ и федеральных чиновников.

*включен в реестр СМИ, выполняющих функции «иностранного агента»