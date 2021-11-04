Российская IT компания «Позитив Текнолоджиз» не считает угрозой американские санкции.

В заявлении компании говорится, что это не скажется на планах по развитию бизнеса, выпуску новых технологий, выполнению обязательств перед клиентами и выходу на публичный рынок. При этом, как передает ИФ, гендиректор Positive Technologies Денис Баранов подчеркнул, что «санкционные риски были отыграны ранее, и сейчас они дополнительных угроз не несут». Накануне американский Минторг добавил Positive Technologies в список структур, против которых применяются экспортные ограничения в связи с деятельностью, наносящей вред США.