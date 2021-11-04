Катастрофу Ан-12 под Иркутском мог спровоцировать ледяной дождь.

Так считает источник ИФ, знакомый с ходом расследования. По его словам, в пользу этой версии свидетельствует первичный анализ бортового самописца, который показывает обледенение руля высоты при попытке захода на второй круг. Сопутствующими факторами мог стать перегруз и неверная центровка самолета. Также вместе с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла. Самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно», летевший из Якутска в Иркутск разбился накануне. Все семь членов экипажа погибли.