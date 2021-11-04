Блогеру Юрию Хованскому продлили арест еще на 2 месяца

Он обвиняемый по делу об оправдании терроризма.

Под стражей Хованский* останется до начала следующего года. Он находится в СИЗО еще с июня.

На заседании суда в Санкт-Петербурге сам Хованский* сказал, что не сможет пережить арест в СИЗО из-за проблем со здоровьем. Заключение под стражей, по его словам, никак не обосновано, а силовики не предоставляют доказательств его вины. Он назвал свое преследование «пыткой» за то, что «песня разозлила общественность».

Возле здания суда, где вчера шел процесс, собралось несколько десятков сторонников Хованского*. Они не смогли попасть на заседание из-за коронавирусных ограничений.

Блогера задержали по уголовному делу об оправдании терроризма. Эта статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Поводом для преследования стала спетая в прямом эфире в соцсети песня, посвященная теракту в Норд-Осте.

*Ранее Росфинмониторинг внес Юрия Хованского в список экстремистов и террористов.