Полиция предостерегла россиян от участия в акциях протеста в праздничные дни

В Министерстве внутренних дел напомнили, что за участие в несогласованных митингах в случаев возникновения беспорядков гражданам грозит уголовная ответственность. Силовики также ссылаются на действующие коронавирусные ограничения в стране. Причиной же стали поступающие и разных регионов сообщения о готовящихся акциях. При этом, каких именно и где, не уточняется.

Ранее стало известно, что несколько групп подали заявки в Москве на проведение 4-го ноября ежегодного «Русского марша». Эти шествия проводят националистические организации и движения в различных городах в День народного единства. Однако полиция вновь отказалась согласовывать проведение акции, а тем, кто призывал принять в ней участие, вынесли предостережение.

За два дня до планируемого события в Москве задержали одного из организаторов «Марша» Никиту Зайцева. Он рассказал, что это было связано с тем, что он отказался показать полиции свой паспорт.

Прошлом году в Москве также запретили проводить «Русский марш», однако на шествие все же пришли люди. В итоге несколько десятков человек были задержаны.