Росздравнадзор поручил своим территориальным отделениям искать антипрививочников и жаловаться на них в прокуратуру

Росздравнадзор поручил своим территориальным органам выявлять граждан, которые принимают участие в антипрививочной кампании и сообщать о них в прокуратуру и следственные органы. Соответствующий документ подписала глава ведомства Алла Самойлова, сообщает «Медвестник». Оособое внимание поручено обратить на медработников, пропагандирующих отказ от прививок. Такая деятельность, как говорится в письме, может подпадать под уголовные статьи о публичном распространении заведомо ложной информации. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данным октябрьского опроса «Левада-центра*», объявленного в России «иностранным агентом», 45% россиян не хотят прививаться от коронавируса. Почти две трети населения страны согласны с утверждением, что ковид — это не естественное заболевание, а новая форма биологического оружия.

Музыкант Андрей Макаревич в эфире «Эха» высказал мнение, что россияне не хотят прививаться из-за недоверия к действиям властей. Андрей Макаревич добавил, что приобретение поддельных сертификатов о вакцинации – серьезное уголовное преступление.

* "Левада-Центр" - НКО, признанное иностранным агентом.