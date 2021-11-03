Отец певицы Бритни Спирс попросил суд немедленно прекратить опекунство над своей дочерью. Он также отказался от требования 2 миллионов долларов в качестве компенсации за прекращение опеки. Ходатайство подано менее чем за две недели до судебного заседания, на котором суд должен решить вопрос о прекращении 13-летней опеки над поп-звездой.

В ходатайстве, поданном адвокатами отца Бритни Спирс в суд, говорится, что 69-летний Джейми Спирс считает, что «недавние показания Бритни и ее просьбы вернуть ее контроль над финансовым состоянием и личной жизнью ясно показали, что сохранение опекунства противоречит к ее желаниям. «Джейми Спирс, как утверждается в ходатайстве, не видит причин, по которым опекунство должно продолжаться далее, и утверждает, что не заинтересован в продолжении юридической формы опеки». Адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт заявил, что Джейми Спирс попросил прекратить опекунство над дочерью после того, как Розенгарт запросил его показания под присягой и документы за 13 лет опекунства. По мнению адвоката, отец Бритни Спирс хочет избежать дачи показаний и дальнейших разбирательств. После того как поп-звезда во время публичных слушаний в суде сделала шокирующие признания, назвав режим 13-летнее опекунства абьюзом, она попросила ФБР завести уголовное дело против отца по факту издевательств: Бритни рассказала, что ей не позволяли иметь детей, накачивали медикаментами и полностью контролировали личную и профессиональную жизнь, а также распоряжались ее состоянием в $60 млн.

В сентябре суд отстранил Джейми Спирс от опекунства над дочерью, но сохранил юридический режим в силе. На следующем судебном заседании 12 ноября суд рассмотрит вопрос о потенциальном прекращении опекунства над 39-летней актрисой, о чем она подала петицию в сентябре.