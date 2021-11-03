Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал решение о блокировке соцсетей в республике «непродуманным». После этого доступ к ним начали восстанавливать, а глава Узкоманзората был уволен.

Ранее стало известно, что интернет-регулятор Узбекистана ограничил доступ к Telegram, Facebook, «Одноклассникам», YouTube, Instagram и LinkedIn. Как сообщал сайт «Газета.уз», решение было принято из-за нарушения требований о хранении данных узбекских пользователей на территории Узбекистана. Соответствующий закон, обязывающий все зарубежные соцсети делать это, был принят весной этого года.