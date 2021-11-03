Минторг США внес в список ограничений по нацбезопасности российскую Positive Technologies

Минторг США внес в список ограничений по национальной безопасности четыре иностранные компании, включая российскую Positive Technologies, сообщило ведомство в среду. Согласно опубликованному им документу, в список компаний, осуществляющих деятельность, которая может нести значительный риск или противоречить интересам национальной безопасности и внешней политики США, также вошли израильские компании NSO Group и Candiru и сингапурская Computer Security Initiative Consultancy.
2021-11-03T23:05:53+03:00
2021-11-03T23:05:53+03:00
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23:05, 03 ноября 2021
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