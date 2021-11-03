Суд Санкт-Петербурга арестовал гражданку Белоруссии Яну Пинчук

На родине она находится в розыске по статьям о создании экстремистского формирования и разжигании вражды. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна». 24-летнюю Пинчук задержали 1 ноября дома у ее молодого человека. В СИЗО-5 Петербурга она будет находиться до 10 декабря, затем вопрос о ее экстрадиции решит прокуратура.

По версии следствия, Пинчук вела телеграм-канал «Витебск 97%», который в марте в Белоруссии признали экстремистским. На родине она не была уже год, но на 4 ноября у нее был куплен билет в Витебск, чтобы разобраться с уголовным делом, сообщает Белсат.

Ранее МВД Беларуси сообщило, что подписчики телеграм-каналов, признанных властями экстремистскими, будут привлекаться к уголовной ответственности как участники экстремистского формирования.