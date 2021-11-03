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22:38, 03 ноября 2021

Уголовное дело о крушении грузового самолёта под Иркутском будут расследовать в Москве

Уголовное дело о крушении грузового самолёта под Иркутском будут расследовать в Москве. Это поручил глава СК Александр Бастрыкин. Трагедия унесла жизни семи человек — всех кто был на борту.

Первое видео с места катастрофы опубликовал Следственный комитет. Судя по нему, от самолёта остались одни обломки. Видны также поваленные деревья. После катастрофы никто не выжил. Погибли двое россиян, столько же граждан Украины и трое белорусов. На борту могли быть ещё двое сопровождающих, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На место трагедии выехали криминалисты центрального аппарата СК. Главное следственное управление ведомства будет выяснять причины ЧП, распорядился Александр Бастрыкин. Трагедия случилась в нескольких километрах от Иркутска, когда АН-12 заходил на посадку. Он летел туда из Якутска, где совершал дозаправку. Владелец самолёта белорусская авиакомпания «Гродно». Его эксплуатировали больше полувека, уточняет агентство ТАСС. Ан-12 перевозил продукты. С экранов радаров самолёт пропал около трёх часов дня по Москве. Перед катастрофой экипаж сообщил диспетчерам о необходимости уйти на второй круг. После удара о землю самолёт охватило пламя. В числе приоритетных версий ЧП -ошибка пилотирования, неисправность самолёта и плохие погодные условия.

Причины аварии также предстоит установить комиссии, созданной Межгосударственным авиационным комитетом. Туда передадут один из чёрных ящиков. Он сильно повреждён и пока неясно, смогут ли эксперты его расшифровать, сообщили в экстренных службах.


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