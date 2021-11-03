Страница правительства Севастополя в Instagram разблокирована. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства. Там поблагодарили администрацию сети за то, что в индивидуальном порядке рассмотрели обращение. Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Фейсбук снять ограничения с официального аккаунта правительства Севастополя и объяснить причины их введения.

Как сообщалось, Instagram заблокировал официальный аккаунт правительства города по причине «чрезмерной активности» пользователей в комментариях к публикациям. На странице было около 10 тысяч подписчиков.