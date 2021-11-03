«Победа» выступила против цифровых сертификатов о вакцинации для покупки авиабилетов

Лоукостер «Победа» выступил против цифровых сертификатов о вакцинации для покупки авиабилетов, но поддержал их введение при регистрации на рейсы. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании. Ранее власти Хабаровского края и Камчатки объявили о введении QR-кодов при полетах внутри регионов.
2021-11-03T22:33:32+03:00
2021-11-03T22:33:32+03:00
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22:33, 03 ноября 2021
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