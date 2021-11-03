Артемий Лебедев отверг связь его открытки ко Дню всех святых с горящим кинозалом с трагедией в «Зимней вишне»

Дизайнер Артемий Лебедев отверг связь его открытки ко Дню всех святых, на которой изображен горящий кинозал, с трагедией в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Ранее соответствующие претензии выдвинули власти региона. Лебедев утверждает, что получившая резонанс картинка с горящим залом была нарисована еще в 2017 году – до трагических событий в Кемерове. По словам дизайнера, которые он сказал на своем YouTube-канале, его студия приурочила плакат к развернувшейся 4 года назад кампании против выхода фильма «Матильда». Тем самым он иллюстрирует один из фразеологизмов, обозначающий сильное недовольство, уверяет Лебедев. Он также обвинил губернатора Кемеровской области в призывах к расправе над ним и его студией, а также в разжигании ненависти.

Глава региона Сергей Цивилев ранее призвал Лебедева извиниться из-за открытки к Хэллоуину с изображением горящего кинотеатра. Чиновник счел, что она может напомнить жителям Кемерова о трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», и сказал, что публикация этого плаката в соцсетях находится, как выразился Цивилев, «за гранью». Между тем в самой серии картинок, выложенной студией Лебедева ко Дню всех святых, есть также кадры с выходящим из мавзолея Лениным и собор Василия Блаженного с куполами, стилизованными под тыквы.

ОТВОДКА

При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года погибли 60 человек, большинство из них – дети. Значительная часть жертв была посетителями кинотеатра.