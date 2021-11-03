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22:09, 03 ноября 2021

В Ленинградской области не будут продлевать период нерабочих дней

В Ленинградской области не будут продлевать период нерабочих дней. Он завершится 7 ноября. Об этом сказал интернет-изданию 47news губернатор Александр Дрозденко. Власти Санкт-Петербурга еще не проинформировали о своих планах. Ранее о решении не продлевать нерабочие дни заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин отметил, что в столице стабилизировалась динамика заболевания. Это касается и заражений и госпитализаций тяжелой формы.
Согласно данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявлено свыше 6800 заразившихся, госпитализированы более 1,5 тысяч человек.
Президент Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионам дано право продлевать режим в зависимости от эпидемической ситуации. Новгородская, Томская, Челябинская и Курская области уже объявили о продлении.


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