В Ленинградской области не будут продлевать период нерабочих дней. Он завершится 7 ноября. Об этом сказал интернет-изданию 47news губернатор Александр Дрозденко. Власти Санкт-Петербурга еще не проинформировали о своих планах. Ранее о решении не продлевать нерабочие дни заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин отметил, что в столице стабилизировалась динамика заболевания. Это касается и заражений и госпитализаций тяжелой формы.

Согласно данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявлено свыше 6800 заразившихся, госпитализированы более 1,5 тысяч человек.

Президент Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионам дано право продлевать режим в зависимости от эпидемической ситуации. Новгородская, Томская, Челябинская и Курская области уже объявили о продлении.