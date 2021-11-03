СК ищет авторов видео с «элементами однополого полового акта» у Вечного огня в Александровском саду

Столичное управление Следственного комитета ищет авторов видео с «элементами однополого полового акта» у Вечного огня в Александровском саду. Об этом сообщил телеканалу RTVI источник в правоохранительных органах. По его словам, следователям поручили провести проверку по признакам преступления по статье об осквернении символов воинской славы. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы. Официально Следственный комитет пока не комментировал эту информацию.

Накануне в соцсетях появился видеоролик, на котором две девушки целуются на фоне кремлевской стены и Могилы Неизвестного Солдата. Видео было снято еще в 2018 году. Связана ли проверка СК с этим роликом, пока неизвестно.