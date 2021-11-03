В Москве задержали активистов партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» Кирилла Имашева и Анастасию Маринцеву. Что им вменяют, неизвестно. Об этом сообщила порталу ОВД-Инфо* (признан в России СМИ-иноагентом) их соратница.

Неделю назад Кирилл Имашев вышел из спецприемника, где отбывал два административных ареста: по статье о демонстрации запрещенной символики и о неповиновении полицейскому. В знак протеста против «арестных каруселей» он объявил голодовку.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.