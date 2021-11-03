Руководство «Уралмашзавода» отстранило от работы не привитых и не переболевших коронавирусом сотрудников. Речь может идти о более чем двухстах человек. Им заблокировали пропуска, чтобы они не могли попасть на территорию предприятия, сообщает интернет-издание URA.RU со ссылкой на пользователей соцсетей. Согласно приказу, работники без прививки будут получать две трети оклада. В пресс-центре «Уралмашзавода» подтвердили информацию об указе, пояснив, что решение принято из-за ухудшения ситуации с COVID-19. При этом в медпункте завода открыт прививочный кабинет.

Ранее сообщалось, что руководство предприятия грозилось уволить тех, кто не вакцинируются от коронавируса.