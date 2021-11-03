Отец певицы Бритни Спирс подал заявление о «немедленном» прекращении опеки над дочерью. Он также отказался от требования компенсации в 2 миллиона долларов, которую ранее хотел получить за отказ от опеки. Об этом сообщили телеканал Fox и газета The Guardian со ссылкой на документы суда. Джейми Спирс также выступил за то, чтобы переход управления финансами и имуществом певицы был прозрачным. Следующее слушание по делу назначено на 9 ноября.

Бритни Спирс признали частично недееспособной из-за употребления алкоголя и наркотиков и назначили ей опекунов в 2008 году. Отец певицы в течение 13 лет контролировал личные и финансовые дела дочери. Этим летом Спирс через суд потребовала отменить опекунство отца. Она заявила, что ее заставляли работать, запрещали вновь выйти замуж и завести детей. Джейми Спирс эти обвинения отвергал, утверждая, что пытался защитить дочь, когда та находилась в эмоциональном кризисе и ею манипулировали другие люди.

В конце сентября суд отстранил отца Джейми Спирса от опеки. Контроль за финансами певицы временно передали бухгалтеру Джону Забелу, а обязанности временного опекуна — менеджеру Джоди Монтгомери.