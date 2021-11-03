Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с официального аккаунта правительства Севастополя в Instagram

Роскомнадзор потребовал от компании Facebook снять ограничения с официального аккаунта правительства Севастополя в Instagram. Ведомство также просит пояснить причины их введения, сообщили в его пресс-службе. В письме отмечается, что данные действия администрации соцсети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры.

Ранее в пресс-службе правительства Севастополя сообщили, что Instagram заблокировал официальный аккаунт правительства города по причине «чрезмерной активности» пользователей в комментариях к публикациям. Восстановить доступ к странице, где были около 10 тысяч подписчиков, не удалось. Правительство заявило о намерении завести новый аккаунт.