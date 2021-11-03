Первые два российских региона вводят требование о цифровых сертификатах о вакцинации при посадке на самолет. С 23 ноября они понадобятся на авиатранспорте по всем направлениям Камчатского края, а также на части междугородных маршрутов автобусов.

Власти Хабаровского края с 7 ноября введут систему QR-кодов для пассажиров междугороднего автомобильного и железнодорожного

транспорта на территории региона. С 1 декабря также планируется введение QR-кодов для посещения здания международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.

Зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов сказал, что люди, которые собирают подписи против введения системы QR-кодов, не понимают всех последствий заражения коронавирусом. Никонов отметил, что жесткие меры вводятся с 4 по 12 ноября включительно, с 13 ноября в большинстве учреждений будут действовать QR-коды.