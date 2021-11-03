Уголовное дело о крушении самолета в Иркутской области будет расследовать центральный аппарат СК России

Уголовное дело о крушении самолета в Иркутской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России. Такое поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что на место происшествия направлены опытные криминалисты.

Грузовой Ан-12 авиакомпании «Гродно» разбился при заходе на посадку в нескольких километрах от Иркутска. Все находившиеся на борту погибли. По данным авиакомпании, это семеро членов экипажа, в числе которых были двое россиян, двое украинцев и трое белорусов. В то же время губернатор Игорь Кобзев сообщил, что помимо семерых членов экипажа на борту находились двое сопровождающих.

Возбуждено уголовное дело. Среди версий ЧП – ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность судна.