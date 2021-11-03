Отец певицы Бритни Спирс подал заявление о «немедленном» прекращении опеки над дочерью. Он также отказался от требования компенсации в 2 миллиона долларов, которую ранее хотел получить за отказ от опеки. Об этом сообщили телеканал Fox и газета The Guardian со ссылкой на документы суда. Джейми Спирс также выступил за то, чтобы переход управления финансами и имуществом певицы был прозрачным. Следующее слушание по делу назначено на 9 ноября.