Отец певицы Бритни Спирс подал заявление о «немедленном» прекращении опеки над дочерью. Он также отказался от требования компенсации в 2 миллиона долларов, которую ранее хотел получить за отказ от опеки. Об этом сообщили телеканал Fox и газета The Guardian со ссылкой на документы суда. Джейми Спирс также выступил за то, чтобы переход управления финансами и имуществом певицы был прозрачным. Следующее слушание по делу назначено на 9 ноября.
2021-11-03T20:32:41+03:00
2021-11-03T20:32:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 03 ноября 2021
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