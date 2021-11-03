Журналист Юрий Дудь обжаловал штраф в размере 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков в интернете. В Зюзинском суде Москвы подтвердили получение жалобы, передает агентство РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Административное дело против Дудя завели 10 июня. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что экспертиза нашла пропаганду запрещенных веществ в двух интервью — с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном, которые вышли на YouTube-канале Дудя в ноябре прошлого и марте нынешнего года.