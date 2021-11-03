Первые два российских региона ввели требование о цифровых сертификатах о вакцинации при посадке на самолет. С 23 ноября QR-коды понадобятся на авиатранспорте по всем направлениям Камчатского края, а также на части междугородных маршрутов автобусов. Об этом сообщил сегодня глава региона Владимир Солодов.

Оперативный штаб Хабаровского края также решил с декабря ввести проверку QR-кодов в здании международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов. Как сообщается, такие требования вводятся из-за роста числа заболевших коронавирусом.