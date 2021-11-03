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20:31, 03 ноября 2021

Руководителям территориальных органов Росздравнадзора поручено выявлять врачей, которые выступают против вакцинации

Руководителям территориальных органов Росздравнадзора поручено выявлять врачей, которые выступают против вакцинации, и жаловаться на них в прокуратуру и Следственный комитет. Об этом сообщает интернет-издание 66.ru со ссылкой на приказ главы ведомства Аллы Самойловой. В случае возбуждения уголовного дела, виновным может грозить штраф до 700 тысяч рублей или тюремное заключение сроком до 5 лет.


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