Руководителям территориальных органов Росздравнадзора поручено выявлять врачей, которые выступают против вакцинации, и жаловаться на них в прокуратуру и Следственный комитет. Об этом сообщает интернет-издание 66.ru со ссылкой на приказ главы ведомства Аллы Самойловой. В случае возбуждения уголовного дела, виновным может грозить штраф до 700 тысяч рублей или тюремное заключение сроком до 5 лет.