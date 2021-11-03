Россия ограничит экспорт азотных удобрений

Это необходимо, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, заявил премьер Михаил Мишустин. Он пояснил, что в структуре производства минеральных азотных удобрений существенную часть занимает цена газа. С ее ростом они неизбежно дорожают. За рубежом профильные предприятия уже закрываются. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на постановление правительство, квоты будут введены на полгода — с 1 декабря до 31 мая будущего года.

Полномочиями по распределению объемов между экспортерами будет наделен Минпромторг, он будет этим заниматься совместно с Минсельхозом.

После появления этой новости акции одних из крупнейших в России производителей азотных и сложных удобрений «Акрона» и «ФосАгро» подешевели на Мосбирже на 7 и на 4% соответственно.