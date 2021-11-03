Защита журналиста Ивана Сафронова подала жалобу в Мосгорсуд на нарушения в ходе расследования дела. Претензии вызваны работой как самих судов, так и следствия, об этом «Эху» рассказал адвокат Сафронова Дмитрий Талантов. По словам Дмитрия Талантова, сторона защиты расценивает допускаемые нарушения как вопиющие, а также не исключает давления на суды со стороны ФСБ. «По закону, если адвокат делает выписки или копии из секретных материалов, которые действительно составляют государственную тайну, они должны приобщаться к специальной секретной тетради, которая отбирается у адвоката и хранится у следователей. Но что не означает, что я не могу ознакомится с какими-то материалами, в которых не содержатся элементы гостайны, записывать свои соображения или данные, которые никак не относят к гостайне», — отметил адвокат.

Журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов уже почти полтора года находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене. О сути претензий практически ничего не известно. 1 ноября ФСБ заявила о завершении следствия. Адвокат журналиста Иван Павлов сообщил, что в деле появился новый эпизод — о передаче информации про российские войска в Сирии.

За все время нахождения под стражей Сафронову не дали ни одного свидания с родными, также ему запрещают телефонные разговоры, а в последние несколько месяцев — и переписку. Летом Сафронову ужесточили условия содержания, а на этой неделе его отправили на трое суток в карцер за попытку настроить телевизор.