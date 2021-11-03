Минск приостановит эксплуатацию Ан-12 до окончания расследования катастрофы под Иркутском

Об этом сообщил департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций республики. Там отметили, что причины аварии по окончании расследования озвучит специально созданная комиссия. Ранее стало известно, что СК Белоруссии начал проверку по факту крушения самолета.

Грузовой Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», летевший из Якутска в Иркутск, разбился сегодня при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеоусловиях. При крушении самолет загорелся.

Представитель экстренных служб сообщил РИА «Новости», что спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших. По предварительной информации, в составе экипажа было двое россиян, двое, украинцев и трое белорусов. Между тем губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сказал, что помимо семи членов экипажа, о которых сообщила авиакомпания «Гродно», на борту могли находиться еще два человека, из сопровождающей компании «Заполярье».