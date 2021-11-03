IKEA предупреждает о первом с 2019 года повышении цен

Это связано с проблемами цепочек поставок и подорожанием сырья. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на компанию Inter IKEA, которой принадлежит бренд одного из крупнейших производителей мебели в мире. На сколько повысятся цены, еще не решено, но, вероятно, они вырастут больше, чем в прошлый раз, отмечает газета. При этом подчеркивается, что решение не обязательно означает увеличение цен для покупателей, это зависит от ретейлеров.

Ранее IKEA предупредила о возможном дефиците товаров до августа будущего года из-за проблем с поставками из Китая.