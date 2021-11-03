Власти Узбекистана ограничили доступ к целому ряду интернет-ресурсов

В их числе Telegram, Facebook, «Одноклассникам», YouTube, Instagram и LinkedIn. Как сообщает интернет-издание «Газета.уз», решение принято из-за того, что они нарушили требование о хранении данных узбекских пользователей на территории Узбекистана. Соответствующий закон был принят весной. Ограничение работы не означает полную блокировку: соцсети и мессенджеры остаются доступными в Узбекистане, но грузятся значительно дольше обычного.

В начале июля по аналогичным основаниям в Узбекистане был ограничен доступ к TikTok, Twitter, «ВКонтакте», WeChat и Skype.

На фоне ограничений различные VPN-приложения, которые позволяют пользоваться соцсетями без ограничений, вышли на первые места по скачиваниям среди узбекских пользователей.