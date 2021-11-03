Роспотребнадзор продлил ограничения для школ и других детских и молодежных организаций до 1 января 2024 года

Роспотребнадзор продлил ограничения для школ и других детских и молодежных организаций, введенные из-за пандемии коронавируса, до 1 января 2024 года. Среди прочего, речь идет о запрете массовых мероприятий в учебных и специализированных учреждениях для несовершеннолетних, спортивных организациях, а также на выезде — в торговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах. Исключения — досуговые организации, а также организации среднего профессионального, высшего и дополнительного образования.
2021-11-03T19:34:31+03:00
2021-11-03T19:34:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 03 ноября 2021
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