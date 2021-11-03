Роспотребнадзор продлил ограничения для школ и других детских и молодежных организаций до 1 января 2024 года

Роспотребнадзор продлил ограничения для школ и других детских и молодежных организаций, введенные из-за пандемии коронавируса, до 1 января 2024 года. Среди прочего, речь идет о запрете массовых мероприятий в учебных и специализированных учреждениях для несовершеннолетних, спортивных организациях, а также на выезде — в торговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах. Исключения — досуговые организации, а также организации среднего профессионального, высшего и дополнительного образования.