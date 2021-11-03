Суд Петербурга продлил еще на два месяца арест блогеру Юрию Хованскому

Его обвиняют в оправдании терроризма из-за песни про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Следствие объяснило свою просьбу о продлении меры пресечения тем, что не успевает закончить расследование до 8 ноября. Защита и сам блогер просили отправить его под домашний арест. Хованский отметил, что уже много раз извинялся за песню и сделал пожертвование в фонд, который занимается помощью жертвам терроризма. Как передает телеграм-канал Baza, блогер пожаловался на бездействие следствия и начавшиеся в изоляторе проблемы со здоровьем. Он сказал, что долго не выживет в СИЗО.