Вузы Москвы и Подмосковья пойдут по пути постепенного создания зон, свободных от коронавируса, пускать в учебные заведения будут по QR-кодам. Руководству вузов важно сохранить баланс между безопасностью и эффективностью обучения, об этом «Эху» рассказал председатель Совета ректоров Московского региона, президент МФТИ Николай Кудрявцев. «Подходить к этому планируется постепенно, потому что в этом учебном году многие вузы сохранили некие элементы дистанционного образования. В этом году существенно поменялась, много сделали прививок, есть тесты хорошие в доступе, ситуация становится более управляемой. Исходя из этого опыта, который мы имеем, с учетом наших новых возможностей вчера министр Фальков издал приказ, где он вузам доверил вырабатывать свою собственную траекторию, чтобы в какой-то перспективе основная часть студентов была привита, чтобы прийти к коллективному иммунитету. А до этого момента организовать обучение с учетом нашего опыта», — сказал глава Совета. Студенты, которые не могут сделать прививку по медицинским противопоказаниям, тоже должны иметь гарантированную возможность получать качественное образование, добавил Николай Кудрявцев.