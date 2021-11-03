Экипаж упавшего под Иркутском самолета состоял из 2 россиян, 3 белорусов и 2 украинцев

Об этом сообщил Минтранс Белоруссии. По данным министерства, «воздушным судном управлял опытный экипаж». Командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе более 7 тысяч на типе Ан-12. На борту воздушного судна груз отсутствовал.

Как говорится на сайте ведомства, грузовой Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», выполнявший рейс Анадырь — Якутск — Иркутск, разбился сегодня при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеоусловиях — снег с дождем и ледяной дождь. Ранее сообщалось, что при крушении самолет загорелся. Представитель экстренных служб сообщил РИА «Новости», что спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.

Между тем губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сказал, что помимо семи членов экипажа, о которых сообщила авиакомпания «Гродно», на борту могли находиться еще два человека, из сопровождающей компании «Заполярье».

В Единой дежурной диспетчерской службе сообщили «Интерфаксу», что бортовой самописец сильно обгорел, но будет передан на расшифровку в МАК. Там уже сформировали комиссию по расследованию. Ранее СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.