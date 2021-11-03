В расследовании журналистов об отравлении политика Алексея Навального действительно фигурировали сотрудники ФСБ

Об этом сообщают издания Insider* и Bellingcat* со ссылкой на материалы дела спецслужбы и Следственного комитета. Ранее российские власти называли расследование операцией спецслужб США.

Дело из-за получения доступа к данным телефонных соединений сотрудников ФСБ возбудил Следственный комитет. Он сделал это по просьбе управления собственной безопасности спецслужбы, пишут Insider и Bellingcat. Они публикуют документ о результатах оперативно-розыскной деятельности управления. Из него, в том числе следует, что установить личности сотрудников ФСБ, их абонентские номера и детализацию соединений удалось при помощи «незаконного получения сведений в телекоммуникационных компаниях МТС и «Мегафон»». Позже эта информация попала в СМИ, что привело к серьёзному нарушению прав и законных интересов граждан или организаций», — говорится в документе. Дело выделили в несколько производств, в одном ключевыми фигурантами стали три человека, включая бывшего фитнес-тренера Игоря Зайцева. Их подозревают в том, что они нашли биллинги предполагаемых отравителей Алексея Навального и передали их для расследования. О задержании так называемых «пробивщиков» агентство ТАСС сообщало в начале недели. Детализации сотрудников ФСБ стали одним из важных доказательств их причастности к отравлению политика. ФСБ и СК возбудив дело подтвердили, что опубликованные в ряде изданий детализации сотрудников спецслужбы получены не от США, как говорил президент Путин, а российских операторов, заключают Insider и Bellingcat. Добавим, что российские власти считают оба этих издания иностранными агентами.

Алексей Навальный был отравлен предположительно ядом из группы Новичок в августе прошлого года. После этого политик 5 месяцев восстанавливался в Германии.

* The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом. Bellingcat - СМИ, признанное иностранным агентом.