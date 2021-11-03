Более 200 голливудских кинооператоров подписались под требованием запретить настоящее огнестрельное оружие на съемках

Более 200 голливудских кинооператоров подписали открытое письмо с требованием запретить использование настоящего огнестрельного оружия на съемочных площадках. Они выступили с такой инициативой после гибели оператора Галины Хатчинс, которую во время съемок фильма «Ржавчина» случайно застрелил актер Алек Болдуин, сообщает журнал Variety. Авторы документа пообещали не допустить, чтобы смерть Хатчинс была напрасной, и призвали руководство профсоюзов, продюсеров и законодателей поддержать их инициативу.