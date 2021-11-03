В Благовещенском районе Алтайского края из «Единой России» вышли 120 местных жителей. Причиной стали недостаточные, по их мнению, действия партии в ситуации с возможной сменой собственника градообразующего предприятия «Кучуксульфат». Об этом сообщает «Радио Свобода*», которое признано в России иноагентом. Информацию подтвердил «Коммерсантъ»-"Сибирь".

На заводе говорят о частых проверках контролирующих органов, которые мешают работе предприятия. Местные члены партии обращались к руководству «Единой России» на всех уровнях, но решения проблемы не добились. Местные жители переживают, что если придет новый собственник, то посёлки могут умереть. По их словам, «Кучуксульфат» много вкладывает в развитие района.

* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.