Грузовой Boeing-747 совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту по пути из Китая в Бельгию

Грузовой Boeing-747 Бельгийских авиалиний совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту по пути из Китая в Бельгию. Пострадавших нет. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта Толмачево. Сколько борт пробудет в Новосибирске, неизвестно.