Грузовой Boeing-747 совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту по пути из Китая в Бельгию

Грузовой Boeing-747 Бельгийских авиалиний совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту по пути из Китая в Бельгию. Пострадавших нет. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта Толмачево. Сколько борт пробудет в Новосибирске, неизвестно.
2021-11-03T18:33:44+03:00
2021-11-03T18:33:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 03 ноября 2021
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