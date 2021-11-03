На месте крушения самолета под Иркутском найдены останки семи погибших, — «Интерфакс»

На месте крушения самолета под Иркутском найдены останки семи погибших. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Ранее в экстренных службах сказали ТАСС, что для идентификации тел понадобится экспертиза ДНК. Тем временем в Единой дежурной диспетчерской службе Иркутского района подтвердили информацию об обнаружении пяти тел погибших.

Грузовой Ан-12 авиакомпании «Гродно», летевший из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, разбился сегодня в 7 км от Иркутска. Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что все находившиеся на борту погибли.