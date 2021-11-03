Квентин Тарантино продаст на электронном аукционе вырезанные из «Криминального чтива» сцены

Режиссер Квентин Тарантино продаст на электронном аукционе вырезанные из фильма «Криминальное чтиво» сцены. Кадры будут представлены в специальном цифровом формате NFT. Он гарантирует уникальность изображения и обычно используется при торговле цифровыми произведениями искусства. Всего же на виртуальной площадке OpenSea появится семь вырезанных сцен, утверждает американский канал CNBC. По информации открытых источников, это около 25 минут, которые не вошли в финальную версию «Криминального чтива». Отмечается, что из-за уникальности формата NFT, увидеть кадры смогут только покупатели, данные которых также будут скрыты. Сам Квентин Тарантино сообщил, что рад предоставить эксклюзивные сцены поклонникам фильма.

Кроме того, на торги будет выставлен рукописный сценарий киноленты и собственные аудиокоментарии Квентина Тарантино.

«Криминальное чтиво» — это второй фильм голливудского режиссера. Он вышел в прокат в 1994 году и был удостоен многих наград. Среди них «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля и «Оскар» за лучший сценарий в 1995 году.

Тарантино стал не первым режиссером, который представил свои работы в NFT. Ранее аналогично поступил Дэвид Линч и Дэвид Кроненберг.